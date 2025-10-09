Режим Санду люто ненавидит приднестровцев и назначил их врагами – молдавский политик

Ни одна политическая партия за всю историю Республики Молдова не относилась к приднестровцам с такой ненавистью, как представители политсилы Майи Санду.

Об этом в эфире RTVI заявил молдавский политик из блока «Альтернатива» Марк Ткачук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В Молдове были разные партии, но когда говорили о Приднестровском регионе, всегда политкорректно власть ПМР – сепаратистов, непризнанных, и жителей. Это не просто политкорректность, это элементарная рациональность. Но с 2021 г. мы имеем дело с властью, которая не отделяла элиты – у них появились плохие народы. Плохие гагаузы, плохие приднестровцы… граждане Молдовы, у них плохие граждане Молдовы, находящиеся на территории РФ. Они все граждане третьего сорта. И вопреки законам и Конституции, их права серьёзнейшим образом нарушаются. Санду и все её собратья очень чётко выразили своё отношение к гражданам Молдовы из Приднестровья не тем, что на выборах минировали мосты, которые чудесным образом сами разминировались потом, и их активисты бегали чуть ли не со штангенциркулем по участкам и измеряли черепа гражданам Молдовы из Приднестровья, чтобы доказать, что они люди второго сорта. Они просто приняли закон о сепаратизме», – рассказал Ткачук.

По этому закону каждый житель Приднестровья, независимо от его отношений с властями ПМР, оплативший, например, коммуналку, может быть привлечён к уголовной ответственности за поддержку сепаратизма.