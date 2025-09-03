«Пусть приезжает в Москву – примем аккуратно» – Путин ответил на вопрос о встрече с Зеленским

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Просроченный президент Зеленский может встретиться с российским лидером как «глава администрации» Украины, однако речи о полноценном участии в вопросе урегулирования конфликта не будет.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, отвечая на вопросы журналистов в Пекине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если они [украинские власти] хотят быть легитимными и принимать полноценное участие в вопросах урегулирования, они должны провести референдум. В соответствии с Конституцией Украины, вопросы территорий, любые – решаются на референдуме. Но референдум нельзя проводить в условиях военного положения, это тоже конституционное положение. Значит надо его отменить. Но как только это сделают, то надо идти на выборы. Этот процесс будет длиться бесконечно», – отметил Путин.

Тем не менее, встречу с Зеленским он в принципе допускает.