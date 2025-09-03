«Пусть приезжает в Москву – примем аккуратно» – Путин ответил на вопрос о встрече с Зеленским

Константин Серпилин.  
03.09.2025 17:59
  (Мск) , Пекин
Просмотров: 45
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Просроченный президент Зеленский может встретиться с российским лидером как «глава администрации» Украины, однако речи о полноценном участии в вопросе урегулирования конфликта не будет.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, отвечая на вопросы журналистов в Пекине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если они [украинские власти] хотят быть легитимными и принимать полноценное участие в вопросах урегулирования, они должны провести референдум. В соответствии с Конституцией Украины, вопросы территорий, любые – решаются на референдуме.

Но референдум нельзя проводить в условиях военного положения, это тоже конституционное положение. Значит надо его отменить. Но как только это сделают, то надо идти на выборы. Этот процесс будет длиться бесконечно», – отметил Путин.

Тем не менее, встречу с Зеленским он в принципе допускает.

«Если просто с действующим главой администрации, так скажем аккуратно, проводить встречи – можно. Я никогда от этого не отказывался.

Если эта встреча хорошо подготовлена и будет вести к каким-то позитивным возможным результатам. Кстати, Дональд [Трамп] попросил меня, если возможно, провести такую встречу. Я сказал: «Да, это возможно». В конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится», – добавил президент.

