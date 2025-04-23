Провал «Плана Трампа» поставит Европу перед фатальным выбором

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Отказ госсекретаря США Марка Рубио и спецпосланника Стива Уиткоффа участвовать в Лондоне в переговорах по урегулированию украинского кризиса означает, что предложения уже озвучены, а для ответа достаточно посланника президента США Кита Келлога.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал политолог, профессор КФУ им. Вернадского Максимилиан Шепелев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По имеющимся предположениям, там ожидается ответ от Британии, Парижа и Киева на некие ранее озвученные американские предложения. Видимо, сегодня не будет идти речь о каких-то серьёзных переговорах. Вашингтон рассчитывает лишь получить ответ на уже заранее поставленные вопросы, и поэтому, в принципе, Келлога достаточно для того, чтобы от них услышать ответы. А Уиткофф на этой неделе едет в Москву для проведения переговоров, видимо, по более широкому кругу вопросов, касающихся, в том числе, экономического сотрудничества и энергетики», – отметил он.

По словам эксперта, если план Трампа не сработает, у него появится формальный повод сказать, что он сделал все от себя зависящее, но Украина не хочет договариваться, и Россия тоже отказывается идти на уступки.

«Либо достигается взаимоприемлемое решение, либо Трамп умывает руки и начинает действительно сугубо прагматичное экономическое сотрудничество с вынесением украинского вопроса за скобки российско-американских отношений, с перекладыванием всех расходов, ответственности и так далее на своих европейских союзников», – пояснил Шепелев.

Он добавил, что буквально накануне появилась информация, что якобы Вашингтон запретил поставки немецких ракет Taurus на Украину.