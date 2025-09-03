«Пора рискнуть – и действовать через войну» – британский политик настаивает на присоединении Украины и Южного Кавказа
Украина «заставила политиков в Вестминстере и Париже осознать, что есть вещи поважнее, чем начинка для сэндвичей в Северной Ирландии» – и объединила ЕС и НАТО.
Об этом британский политик-консерватор Дэвид Лидингтон заявил на международном стратегическом форуме в Словении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я помню двухчасовую дискуссию на одном из заседаний совета по иностранным делам о том, можем ли мы называть Украину европейской страной. И мы так и не пришли к единому мнению. Это было в 2013 году. Но новая структура находит способ использовать возможности, которые дает нам кризис.
Я думаю, что отношения с США станут более здоровыми, если мы покажем, что не только вкладываем деньги, но и готовы взять на себя лидерство, рискнуть, действовать и не всегда ждать одобрения из Вашингтона», – рассуждал Лидингтон.
Он вспомнил о том, что некоторые члены ЕС не хотели, чтобы Украина считала себя кандидатом на вступление.
«Но мы и те, кто был на нашей стороне считали, что это был логичный путь. Я также считаю, что все страны Западных Балкан должны иметь право на участие при соблюдении определенных условий. Я включаю в это число и Сербию. Сейчас они не хотят, но кто знает, что будет с Сербией в будущем. Я бы определенно сказал, что Южный Кавказ должен рассматриваться как часть европейского пространства в культурном плане», – вещал Лидингтон.
