«Пора рискнуть – и действовать через войну» – британский политик настаивает на присоединении Украины и Южного Кавказа

Украина «заставила политиков в Вестминстере и Париже осознать, что есть вещи поважнее, чем начинка для сэндвичей в Северной Ирландии» – и объединила ЕС и НАТО.

Об этом британский политик-консерватор Дэвид Лидингтон заявил на международном стратегическом форуме в Словении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я помню двухчасовую дискуссию на одном из заседаний совета по иностранным делам о том, можем ли мы называть Украину европейской страной. И мы так и не пришли к единому мнению. Это было в 2013 году. Но новая структура находит способ использовать возможности, которые дает нам кризис. Я думаю, что отношения с США станут более здоровыми, если мы покажем, что не только вкладываем деньги, но и готовы взять на себя лидерство, рискнуть, действовать и не всегда ждать одобрения из Вашингтона», – рассуждал Лидингтон.

Он вспомнил о том, что некоторые члены ЕС не хотели, чтобы Украина считала себя кандидатом на вступление.