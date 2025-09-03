«Пора рискнуть – и действовать через войну» – британский политик настаивает на присоединении Украины и Южного Кавказа

Елена Острякова.  
03.09.2025 21:33
  (Мск) , Москва
Просмотров: 513
 
Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Кавказ, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Украина «заставила политиков в Вестминстере и Париже осознать, что есть вещи поважнее, чем начинка для сэндвичей в Северной Ирландии» – и объединила ЕС и НАТО.

Об этом британский политик-консерватор Дэвид Лидингтон заявил на международном стратегическом форуме в Словении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина «заставила политиков в Вестминстере и Париже осознать, что есть вещи поважнее, чем начинка...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я помню двухчасовую дискуссию на одном из заседаний совета по иностранным делам о том, можем ли мы называть Украину европейской страной. И мы так и не пришли к единому мнению. Это было в 2013 году. Но новая структура находит способ использовать возможности, которые дает нам кризис.

Я думаю, что отношения с США станут более здоровыми, если мы покажем, что не только вкладываем деньги, но и готовы взять на себя лидерство, рискнуть, действовать и не всегда ждать одобрения из Вашингтона», – рассуждал Лидингтон.

Он вспомнил о том, что некоторые члены ЕС не хотели, чтобы Украина считала себя кандидатом на вступление.

«Но мы и те, кто был на нашей стороне считали, что это был логичный путь. Я также считаю, что все страны Западных Балкан должны иметь право на участие при соблюдении определенных условий. Я включаю в это число и Сербию. Сейчас они не хотят, но кто знает, что будет с Сербией в будущем. Я бы определенно сказал, что Южный Кавказ должен рассматриваться как часть европейского пространства в культурном плане», – вещал Лидингтон.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить