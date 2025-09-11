Поляки разместят у нас свою ПВО! – в Киеве воодушевление удавшейся провокацией с «российскими дронами»

11.09.2025
Украинская армия должна начать обучение польской, чтобы перейти к более тесному военному взаимодействию.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил разыскиваемый за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он говорит, что Польша не имеет понятия, как сбивать дроны, поскольку для их перехвата во время вчерашнего инцидента поднимала в небо авиацию, в частности истребители Ф-35.

«У них просто нет соответствующих протоколов, как с этим бороться. Плюс этой ситуации – в том, что Зеленский заявил, что Украина будет учить сбивать дроны», – рассуждал укро-политолог.

По его мнению, поляков нужно учить не только сбивать дроны, но и вести современную войну.

«Не их инструктора наших должны учить, а мы Европу. Нам нужны соответствующие лагеря на их территории, чтобы можно было в безопасности обучать и наших солдат, в том числе.

Самое главное – это открывает перспективы для реальной кооперации. Очевидно, что Польше лучше сбивать вражеские дроны над территорией Украины. Для этого необходимо, чтобы польское ПВО стояло на нашей территории или у границы и сбивало, несмотря на все вопли россиян», – считает Романенко.

