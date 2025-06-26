Пишите, что хотите, но Украина вашим членом не будет: МИД РФ ответил НАТО

Для России неприемлемо поглощение Украины НАТО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замглавы МИД РФ МИхаил Галузин.

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«Наша позиция всегда была последовательной и заключалась в том, что для нас неприемлемо безудержное расширение на восток, предпринятое руководством НАТО и натовских стран, вопреки обещаниям, которые давались советскому и российскому руководству в начале 90-х годов. Для нас неприемлемо поглощение альянсом Украины и использование страны в качестве плацдарма для нанесения нам стратегического поражения. Это мы все всегда четко говорили, и наша позиция неизменна. Вне зависимости от того, что напишут натовцы в своих тех или иных документах. Они эту позицию знают, – сказал Галузин «Известиям».