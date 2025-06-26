Пишите, что хотите, но Украина вашим членом не будет: МИД РФ ответил НАТО

Олег Кравцов.  
26.06.2025 15:40
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, НАТО, Политика, Украина


Для России неприемлемо поглощение Украины НАТО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замглавы МИД РФ МИхаил Галузин.

Для России неприемлемо поглощение Украины НАТО. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замглавы МИД...

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«Наша позиция всегда была последовательной и заключалась в том, что для нас неприемлемо безудержное расширение на восток, предпринятое руководством НАТО и натовских стран, вопреки обещаниям, которые давались советскому и российскому руководству в начале 90-х годов. Для нас неприемлемо поглощение альянсом Украины и использование страны в качестве плацдарма для нанесения нам стратегического поражения. Это мы все всегда четко говорили, и наша позиция неизменна. Вне зависимости от того, что напишут натовцы в своих тех или иных документах. Они эту позицию знают, – сказал Галузин «Известиям».

Он напомнил, что в проекте договора о мире с Украиной, который обсуждался в марте-апреле 2022 года, был зафиксирован внеблоковый, нейтральный и безъядерный статус этой страны.

«Мы за то, чтобы фиксация такого статуса Украины была неотъемлемой частью общего урегулирования», – подчеркнул дипломат.

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