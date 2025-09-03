Pax Americana приходит конец, Россия и Китай строят новый мир – экс-глава MI6

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия и Китай разрушают «Американский мир», построенный после Второй мировой и создают свою систему международной безопасности. Это еще не приведет к Третьей мировой, но в будущем может обернуться агрессивной конфронтацией.

Об этом в эфире Times Radio заявил бывший глава MI6 Ричард Дирлав, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

