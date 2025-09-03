Pax Americana приходит конец, Россия и Китай строят новый мир – экс-глава MI6
Россия и Китай разрушают «Американский мир», построенный после Второй мировой и создают свою систему международной безопасности. Это еще не приведет к Третьей мировой, но в будущем может обернуться агрессивной конфронтацией.
Об этом в эфире Times Radio заявил бывший глава MI6 Ричард Дирлав, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Нам стоит беспокоиться о перестройке глобальной безопасности. Pax Americana (с лат. — «Американский мир»), которая была международной системой после Второй мировой войны, подходит к концу, и мы видим, как Китай и Россия пытаются создать новую международную систему безопасности.
Это – проблема на данный момент. Возможно, в будущем это приведет к более агрессивной конфронтации, но я думаю, что это произойдет еще не скоро», – надеется британец.
