«Ошеломляющие темпы!» – генсек НАТО посмотрел парады в Москве и Пекине

Анатолий Лапин.  
04.09.2025 14:24
  (Мск) , Киев
Просмотров: 833
 
Дзен, Китай, НАТО, Россия


Члены НАТО уже увеличивают выпуск военной продукции, чтобы догнать Россию и Китай и не дать им изменить баланс сил в свою пользу. Об этом на саммите по безопасности в Праге заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Члены НАТО уже увеличивают выпуск военной продукции, чтобы догнать Россию и Китай и не...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Россия и Китай вкладывают значительные средства в наращивание и модернизацию своих вооруженных сил. Их оборонная промышленность производит оружие и тяжелую военную технику я бы сказал, ошеломляющими темпами. И это делается не только для того, чтобы покрасоваться на крупных военных парадах в Москве или, как вчера в Пекине, но и для агрессивного оказания влияния, попытки изменить мировой порядок и подрывают нашу свободу и безопасность», – пожаловался Рютте.

Он призвал в 5 раз увеличить производство бронетехники, систем ПВО, снарядов, БПЛА.

«Мы уже меняем ситуацию… Годовая мощность ЕС по производству артснарядов будет в 6 раз больше, чем два года назад».

Даже если все планы Рютте будут реализованы, альянс не догонит Россию и Китай, заявил «ПолитНавигатору» полковник в отставке Константин Сивков:

«Миллион снарядов в год – это очень скромные требования со стороны НАТО, потому что одна только Россия производит четыре миллиона снарядов в год. Нарастить в пять раз систему ПВО НАТО – это интересный вопрос, но Китай показал глобальный ракетный комплекс, способный стереть с лица земли любую точку планеты. Поэтому говорить о том, что увеличение ПВО что-то принципиально изменит, не приходится».

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить