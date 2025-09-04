«Ошеломляющие темпы!» – генсек НАТО посмотрел парады в Москве и Пекине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Члены НАТО уже увеличивают выпуск военной продукции, чтобы догнать Россию и Китай и не дать им изменить баланс сил в свою пользу. Об этом на саммите по безопасности в Праге заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Россия и Китай вкладывают значительные средства в наращивание и модернизацию своих вооруженных сил. Их оборонная промышленность производит оружие и тяжелую военную технику я бы сказал, ошеломляющими темпами. И это делается не только для того, чтобы покрасоваться на крупных военных парадах в Москве или, как вчера в Пекине, но и для агрессивного оказания влияния, попытки изменить мировой порядок и подрывают нашу свободу и безопасность», – пожаловался Рютте.

Он призвал в 5 раз увеличить производство бронетехники, систем ПВО, снарядов, БПЛА.

«Мы уже меняем ситуацию… Годовая мощность ЕС по производству артснарядов будет в 6 раз больше, чем два года назад».

Даже если все планы Рютте будут реализованы, альянс не догонит Россию и Китай, заявил «ПолитНавигатору» полковник в отставке Константин Сивков: