«Нас поставили на место»: США считают Европу вассалом – а остальной мир поддерживает Россию

Для ЕС стало шоком, что весь мир не поддержал ее в противостоянии с Россией.

Об этом британский геополитический писатель Клаус Доддс заявил на международном стратегическом форуме в Словении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Урок, который мы извлекли из февраля 2022 года, заключается в том, что не все одинаково относятся к полномасштабному вторжению в Украину. Я думаю, что это удивило многих европейцев и жителей Северной Америки. Это раскол, но и отличная возможность для такой страны как Китай, которая всегда считала себя цивилизационной державой, занять место в вакууме, который, похоже, образуется», – сказал Доддс.

Он объясняет позиции России в мире сохраняющимся советским влиянием, которое предложило многим странам привлекательную идеологию, а также обширностью русской диаспоры и экспортом энергоносителей.