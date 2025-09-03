«Нас поставили на место»: США считают Европу вассалом – а остальной мир поддерживает Россию

Елена Острякова.  
03.09.2025 20:47
  (Мск) , Москва
Просмотров: 144
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Для ЕС стало шоком, что весь мир не поддержал ее в противостоянии с Россией.

Об этом британский геополитический писатель Клаус Доддс заявил на международном стратегическом форуме в Словении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для ЕС стало шоком, что весь мир не поддержал ее в противостоянии с Россией....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Урок, который мы извлекли из февраля 2022 года, заключается в том, что не все одинаково относятся к полномасштабному вторжению в Украину. Я думаю, что это удивило многих европейцев и жителей Северной Америки. Это раскол, но и отличная возможность для такой страны как Китай, которая всегда считала себя цивилизационной державой, занять место в вакууме, который, похоже, образуется», – сказал Доддс.

Он объясняет позиции России в мире сохраняющимся советским влиянием, которое предложило многим странам привлекательную идеологию, а также обширностью русской диаспоры и экспортом энергоносителей.

«Европейцы очень плохо понимают, как остальной мир относится к ним. Россия, Китай, Индия и США очень быстро переосмысливают мир как многополярный, выбирая те аспекты глобального управления, которые им нужны, но при этом четко обозначая свои сферы влияния.

И мы, европейцы, учимся тому, что мы не союзники США. От нас ждут, что мы будем вассалами и делать то, что нам говорят. Мы были уверены, что ЕС станет цивилизационной силой, но геополитическая наивность закончилась. Нас поставили на место», – сказал Доддс.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить