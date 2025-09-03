«Нас поставили на место»: США считают Европу вассалом – а остальной мир поддерживает Россию
Для ЕС стало шоком, что весь мир не поддержал ее в противостоянии с Россией.
Об этом британский геополитический писатель Клаус Доддс заявил на международном стратегическом форуме в Словении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Урок, который мы извлекли из февраля 2022 года, заключается в том, что не все одинаково относятся к полномасштабному вторжению в Украину. Я думаю, что это удивило многих европейцев и жителей Северной Америки. Это раскол, но и отличная возможность для такой страны как Китай, которая всегда считала себя цивилизационной державой, занять место в вакууме, который, похоже, образуется», – сказал Доддс.
Он объясняет позиции России в мире сохраняющимся советским влиянием, которое предложило многим странам привлекательную идеологию, а также обширностью русской диаспоры и экспортом энергоносителей.
«Европейцы очень плохо понимают, как остальной мир относится к ним. Россия, Китай, Индия и США очень быстро переосмысливают мир как многополярный, выбирая те аспекты глобального управления, которые им нужны, но при этом четко обозначая свои сферы влияния.
И мы, европейцы, учимся тому, что мы не союзники США. От нас ждут, что мы будем вассалами и делать то, что нам говорят. Мы были уверены, что ЕС станет цивилизационной силой, но геополитическая наивность закончилась. Нас поставили на место», – сказал Доддс.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: