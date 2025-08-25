На Западе готов план по смещению Зеленского и его команды – эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Арест в Италии предполагаемого подрывника ниток «Северного потока» Сергея Кузнецова – это пролог к устранению президента Украины Владимира Зеленского и его команды.

Об этом в эфире видеоблога «День» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Сивкова, на Западе приняли решение заменить Зеленского на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Россия согласилась с этим взамен на сохранение за собой освобожденных территорий плюс ЛДНР.

«От России потребуется лишь то, чтобы она согласилась на европейские условия. А европейские условия простые. ДНР и ЛНР остаются за нами. Херсон и Запорожская области, они наполовину наши – «Ну и сидите здесь». Но для этого нужно решить задачу устранения Зеленского. А для того, чтобы оправдать устранение Зеленского и его шайки, нужно создать предпосылки к тому, чтобы это устранение имело законное основание. Ну вот, по всей видимости, этот арест может стать прологом кампании по обвинению Зеленского и его подчиненных в лице СБУ, Буданова (внесен в России в список террористов, – авт.), то есть, по всей видимости, ставят не на Буданова…», – считает он.

«Надо иметь в виду, кстати, сказать, что Буданов — это человек американский, он у них проходил обучение, американцы спокойно сдают. Залужный конфликтовал с американцами, он больше ориентирован на британцев, но он не замарался, он более умеренная фигура, американцы на это идут. На Аляске были определенные рамки, куда мы должны пойти. Мы выставили свои условия. Сказали, что от них отступать не можем. Трамп в спешном порядке помчался это дело утрясать с Европой. И то, что сейчас решают списать Зеленского и его команду, это в том числе и результат работы Трампа с Европой и Зеленским», – заявил Сивков.

Отметим, что сегодня в издании The Guardian появилась статья о том, что вице-президент США Джей Ди Венс звонил Залужному в рамках поиска альтернативы президенту Владимиру Зеленскому.