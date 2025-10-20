На встречу с Путиным Трамп идет с камнем за пазухой

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США планируют провести ряд предварительных встреч с Россией перед запланированными переговорами между президентами России и США в Будапеште.

Причем если перед встречей на Аляске переговорную группу возглавлял спецпосланник Стив Уиткофф, то теперь его намерены сменить на госсекретаря Марка Рубио, сообщает, ссылаясь на свои источники в Белом доме американская газета The Wall Street Journal, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отмечается, что эта новость была «положительно воспринята и украинскими, и европейскими чиновниками».

«За кулисами команда Трампа работает над тем, чтобы подкрепить переговоры с участием двух лидеров более мощными дипломатическими рычагами, чем те, которые он использовал на августовском саммите с президентом России Владимиром Путиным», – говорится в статье.

Правда, авторы считают, что решение Трампа организовать еще один саммит с Путиным «не лишено риска», поскольку предыдущая встреча глав Белого дома и Кремля завершилась без особого успеха и была «широко расценена как победа Москвы».

При этом издание отмечает, что в США продолжатся работа над введением новых санкций против РФ. Указывается, что Белый дом «в частном порядке» работает с членами Палаты представителей США, желающими продвинуть законопроект о предоставлении Трампу более широких полномочий для введения санкций.

Один из источников утверждает, что законопроект о санкциях может быть вынесен на голосование в течение следующих 30 дней.

«Россия впервые заявила о готовности сохранить часть территориальных границ статус-кво и отказалась от некоторых своих требований, выдвинутых в июне 2024 года, по установлению полного контроля над четырьмя восточными областями Украины», – пишет WSJ.

Впрочем, что стоит за якобы отказом от прежних требований, издание не сообщает.

При этом надо понимать, что Уиткофф считается более лояльным, чем Рубио, к требованиям Москвы в отношении киевского режима.