В Европе появляются миллионы безработных мужчин, которых будет легко убедить пойти на войну против России.

Об этом в интервью норвежскому политологу Глену Дизену заявил американский эксперт по геополитике Алекс Крайнер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Люди идут на войну, когда у них украли будущее, когда очень высокий уровень безработицы среди молодёжи. Когда миллионы мужчин без будущего. Тогда можно распространять в обществе идеологию, что в стране всё плохо из-за России и Путина. Поэтому мы должны пойти на войну – и уничтожить Россию.

И мы видим, что в заявлениях Макрона, Стармера, Мерца риторика становится всё более агрессивной. Британцы уже много лет одержимы идеей войны с Россией.

И когда вы сочетаете этот психоз с очень плохим экономическим развитием, углубляющейся рецессией, ростом безработицы – возможно, это просто вопрос того, чтобы взбудоражить общество чем-то вроде операции под чужим флагом», – сказал Крайнер.