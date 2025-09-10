«Миллиарды долларов не помогают нам догнать российскую армию» – экс-сотрудник АНБ США

Вадим Москаленко.  
10.09.2025 19:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 213
 
Вооруженные силы, Дзен, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Несмотря на баснословные бюджетные траты, американская армия значительно уступает российской и даже китайской.

Об этом в интервью известному американскому юристу, экс-судье Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано заявила подполковник ВС США в отставке, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Карен Квятковски, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как получилось, что у России армия больше и профессиональнее, а у Китая флот немного меньше, но такой же грозный, как наш? Хотя мы тратим на армию больше, чем Россия и Китай вместе», – спросил ведущий.

«Мы финансируем наш ВПК за счёт частного предпринимательства. Это настоящий корпоративизм и фашизм. Они очень дорогие, производят очень мало, и с каждым годом становятся всё менее конкурентоспособными.

Только пять крупнейших оборонных подрядчиков получают 95% всего оборонного бизнеса. Конкуренции нет, это не свободный рынок», – ответила Квятковски.

При этом она подчеркнула, что у России и Китая получается сохранять государственные отрасли эффективными.

«В Китае – централизованная плановая экономика. В России – немного меньше, но у них всё равно доминирует государство. Они рассматривают свою армию как сферу интересов правительства, и финансируют соответствующим образом – так же, как мы финансируем образование.

А мы – нет. Федеральное правительство просто выделяет деньги, без конкуренции. Наша система не признаёт никаких ограничений того, сколько мы можем тратить на нашу армию. Траты растут на 10-20% в год, но большинство не очень хорошо работает – оружие дорогое и малочисленное. Они как тепличные цветы», – подытожила подполковник.

