У подконтрольного американцам НАБУ есть записи, где окружение Зеленского обсуждает, как легализовать награбленное во Франции при помощи Эммануэля Макрона.

Об этом на заседании Верховной рады рассказал печально известный депутат Алексей Гончаренко (в списке экстремистов в РФ).

Депутаты рассматривали законопроект, который призван легализовать цифровые активы и обложить налогом криптовалюту. Но критики в зале были уверены в обратном.

«Хочу напомнить историю, которая у нас сложилась с легализацией азартных игр. Получаем в бюджет 10 миллиардов, но экономика теряет в 4 раза больше из-за новых схем уклонения от налогообложения, которые используют именно вот якобы легализованные азартные игры», – сказала депутат Нина Южанина.

Далее ее мысль развил Гончаренко:

«Дело в том, что у друзей Зеленского слишком много крипты, и они не знают, как ее легализовать. Как сообщают мои источники, на пленках, записанных НАБУ в квартире Тимура Миндича (друга президента Зеленского), – там сидели и обсуждали, а что делать с миллиардами долларов в крипте, как их вывести, как их легализовать? Были разные идеи. Купить французский банк и через него. Может, даже Макрона попросить о помощи оформить банк? Это же можно до такого додуматься! Была история про «Дольче и Габбана». Раньше покупали за коррупционные деньги брендовые платья и сумки, а теперь бренды целиком. А давайте купим «Дольче и Габбану», решил друг Зеленского! А вообще это бесконечный позор. Пока россияне убивают лучших сыновей Украины, как Андрея Парубия, кто-то не знает, куда деть украденное», – возмущался порошенковец.

Несмотря на протесты, подконтрольное Зе-офису большинство проголосовало «за» нововведения.