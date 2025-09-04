Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Газета New York Times весьма скептически оценивает перспективы ввода войск на Украину странами из «коалиции желающих».

«На сегодняшний день только Франция, Великобритания и крошечная Эстония публично заявили, что могут разместить войска на послевоенной Украине. Для большинства европейских стран перспектива вступить в конфликт с Россией крайне нежелательна и вызывает вопросы о том, действительно ли Вашингтон окажет им военную поддержку в случае нападения на войска стран НАТО», – говорится в публикации.

Более того, авторы материала опросили экспертов в Киеве и пришли к выводу, что и там немного оптимизма.

«Украинцы не видят особых преимуществ в обороне, которые мог бы обеспечить небольшой европейский контингент, и не верят в идею «сдерживающих сил».

Единственный вариант – защита западенщины: