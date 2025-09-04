Макрон, Стармер и «крошечная Эстония» – New York Times о нестройных рядах готовых рискнуть воевать с Россией

Михаил Рябов.  
04.09.2025 14:18
  (Мск) , Москва
Просмотров: 460
 
Война, Дзен, НАТО, Россия


Газета New York Times весьма скептически оценивает перспективы ввода войск на Украину странами из «коалиции желающих».

«На сегодняшний день только Франция, Великобритания и крошечная Эстония публично заявили, что могут разместить войска на послевоенной Украине. Для большинства европейских стран перспектива вступить в конфликт с Россией крайне нежелательна и вызывает вопросы о том, действительно ли Вашингтон окажет им военную поддержку в случае нападения на войска стран НАТО», – говорится в публикации.

Более того, авторы материала опросили экспертов в Киеве и пришли к выводу, что и там немного оптимизма.

«Украинцы не видят особых преимуществ в обороне, которые мог бы обеспечить небольшой европейский контингент, и не верят в идею «сдерживающих сил».

Единственный вариант – защита западенщины:

«Европейские солдаты могли бы принести пользу, если бы их направили на запад Украины в качестве обоснования для союзников, чтобы те защищали воздушное пространство над ними».

