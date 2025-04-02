КНР учится у РФ отказу от либерализма – Эрик Ли поблагодарил Россию
В мире зарождается новая идеологическая экосистема.
Об этом основатель и председатель китайского медиа-портала Guancha Эрик Ли заявил сегодня на Московском экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Либерализм, конечно, еще останется сильным не протяжении многих лет. Он теряет свою гегемонию, но это не значит, что этой системе ценностей пришел конец. Сегодня мощные страны продолжают придерживаться этих ценностей», – сказал Эрик Ли.
По его словам, Китай учится у России отказу от либеральных ценностей, но пока не прошел этот путь.
«Я уверен, что Китай можно отнести к неолиберальным странам. Россия за последние 10 лет прошла путь тотальной эволюции, там были свои либералы. Мы берем пример с России. Она дает нам пищу для размышлений. У России уникальная позиция в этой зарождающейся экологической экосистеме. Она апологет нелиберального мышления. И большое вам за это спасибо», – сказал Эрик Ли.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: