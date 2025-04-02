Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В мире зарождается новая идеологическая экосистема.

Об этом основатель и председатель китайского медиа-портала Guancha Эрик Ли заявил сегодня на Московском экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Либерализм, конечно, еще останется сильным не протяжении многих лет. Он теряет свою гегемонию, но это не значит, что этой системе ценностей пришел конец. Сегодня мощные страны продолжают придерживаться этих ценностей», – сказал Эрик Ли.

По его словам, Китай учится у России отказу от либеральных ценностей, но пока не прошел этот путь.