КНР учится у РФ отказу от либерализма – Эрик Ли поблагодарил Россию

Елена Острякова.  
02.04.2025 16:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Китай, Культура, Общество, Политика, Россия, Спецоперация


В мире зарождается новая идеологическая экосистема.

Об этом основатель и председатель китайского медиа-портала Guancha Эрик Ли заявил сегодня на Московском экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В мире зарождается новая идеологическая экосистема. Об этом основатель и председатель китайского медиа-портала Guancha...

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«Либерализм, конечно, еще останется сильным не протяжении многих лет. Он теряет свою гегемонию, но это не значит, что этой системе ценностей пришел конец. Сегодня мощные страны продолжают придерживаться этих ценностей», – сказал Эрик Ли.

По его словам, Китай учится у России отказу от либеральных ценностей, но пока не прошел этот путь.

«Я уверен, что Китай можно отнести к неолиберальным странам. Россия за последние 10 лет прошла путь тотальной эволюции, там были свои либералы. Мы берем пример с России. Она дает нам пищу для размышлений. У России уникальная позиция в этой зарождающейся экологической экосистеме. Она апологет нелиберального мышления. И большое вам за это спасибо», – сказал Эрик Ли.

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