«Хлам по сравнению с русскими»: офицер ВСУ о качестве украинских командиров
В оперативном плане украинское командование на голову ниже российского.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»).
«Качество наших оперативных командиров – хлам по сравнению с российским», – уверен Бекренев.
Он предлагает сравнить линии обороны, которые строят ВС РФ и ВСУ, и нахваливает фортификации, которые возводились по руководством российского военачальника, командующего ВДВ Михаила Теплинского на правом берегу Днепра – «туда надо было на экскурсии водить наших балбесов».
«Таких командиров, как у российских десантников, у нас, к сожалению, почти нет. Те свой ресурс берегут», – признает гость эфира.
«Я достаточно неплохо изучил район обороны в районе Давыдова Брода [где шли бои на подступах к Херсону в 2022-м]. Пятёрочку можно поставить организаторам обороны. Там они нам, конечно, шею намылили. Если бы мы не опрокинули хаймерсами мосты, то мы бы не взяли ни Херсона, ни Береслава», – признает офицер.
По его словам, с украинской стороны такого качества сооружений за все годы войны он не видел.
«То есть качество наших командиров на голову ниже, чем не вся, может быть, но значительная часть российской армии», – резюмировал Бекренев.
