В оперативном плане украинское командование на голову ниже российского.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»).

«Качество наших оперативных командиров – хлам по сравнению с российским», – уверен Бекренев.

Он предлагает сравнить линии обороны, которые строят ВС РФ и ВСУ, и нахваливает фортификации, которые возводились по руководством российского военачальника, командующего ВДВ Михаила Теплинского на правом берегу Днепра – «туда надо было на экскурсии водить наших балбесов».

«Таких командиров, как у российских десантников, у нас, к сожалению, почти нет. Те свой ресурс берегут», – признает гость эфира.

«Я достаточно неплохо изучил район обороны в районе Давыдова Брода [где шли бои на подступах к Херсону в 2022-м]. Пятёрочку можно поставить организаторам обороны. Там они нам, конечно, шею намылили. Если бы мы не опрокинули хаймерсами мосты, то мы бы не взяли ни Херсона, ни Береслава», – признает офицер.

По его словам, с украинской стороны такого качества сооружений за все годы войны он не видел.