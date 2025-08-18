Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сейчас должен заработать план «Б», согласно которому Саудовская Аравия начнет добывать больше нефти, чтобы заместить российское «черное золото».

В этом украинский ютуб-канал «Война и политика» убеждает позиционирующий себя как эксперт по энергетике некий Томас О’Доннелл. Это американец, живущий в Германии. За интервью к нему обращаются исключительно украинские СМИ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я думаю, что когда Трамп отправился на Ближний Восток, в страны Персидского залива, у него была встреча с катарцами, ОАЭ и Саудовской Аравией, которые являются крупными производителями нефти. С этого времени саудиты настаивали на том, чтобы ОПЕК увеличила добычу нефти и вернула на рынок нефть, которую они придерживали. Они понимают, что американцы хотят выжить Россию с рынка. Для саудитов это бизнес. Они хотят занять российскую долю рынка», – мечтает вслух О’Доннелл.

«Эксперт» не учел, решение об увеличении квот по добыче в рамках ОПЕК принимает и Россия. Согласно официальной версии, это позволит странам, которые ранее недосокращали объемы и обязались компенсировать их, ускорить эти компенсации.