Горе-эксперт успокаивает украинцев: США лишат Россию экспорта нефти

Елена Острякова.  
18.08.2025 14:41
  (Мск) , Москва
Просмотров: 588
 
Украина, Энергетика


Сейчас должен заработать план «Б», согласно которому Саудовская Аравия начнет добывать больше нефти, чтобы заместить российское «черное золото».

В этом украинский ютуб-канал «Война и политика» убеждает позиционирующий себя как эксперт по энергетике некий Томас О’Доннелл. Это американец, живущий в Германии. За интервью к нему обращаются исключительно украинские СМИ.

«Я думаю, что когда Трамп отправился на Ближний Восток, в страны Персидского залива, у него была встреча с катарцами, ОАЭ и Саудовской Аравией, которые являются крупными производителями нефти. С этого времени саудиты настаивали на том, чтобы ОПЕК увеличила добычу нефти и вернула на рынок нефть, которую они придерживали. Они понимают, что американцы хотят выжить Россию с рынка. Для саудитов это бизнес. Они хотят занять российскую долю рынка», – мечтает вслух О’Доннелл.

«Эксперт» не учел, решение об увеличении квот по добыче в рамках ОПЕК принимает и Россия. Согласно официальной версии, это позволит странам, которые ранее недосокращали объемы и обязались компенсировать их, ускорить эти компенсации.

Об уровне экспертизы О’Доннелла  говорит тот факт, что в 2022 году он всерьез убеждал другое украинское СМИ в том, что газопроводы «Северный поток» взорвала Россия.

