Германии и Западу не уйти от ответственности за кровь на Украине – Путин ответил на оскорбления Мерца

Недавно канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу Sat.1 назвал президента России Владимира Путина «возможно, самым жёстким военным преступником нашего времени».

Выступая на пресс-конференции по итогам визита в КНР, Владимир Путин ответил на обвинения немецкого политика, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что это неудачная попытка снять с себя – не с него лично, а со своей страны и коллективного Запада – ответственность за ту трагедию, которая происходит сейчас на Украине.

Он напомнил, что в 2014 году государственный переворот на Украине случился по вине, в том числе, Германии, которая не выполнила данные Януковичу гарантии.

«Когда произошел государственный переворот, кровавый и жестокий, никто из этих гарантов пальцем не пошевелил, чтобы вернуть ситуацию в правовое поле. С этого и начался конфликт. После этого начались события в Крыму, киевский режим предпринял боевые действия с использованием бронетехники и авиации против мирного населения.

А потом пустили под откос все наши попытки решить эту проблему мирными средствами, фактически публично отказались от исполнения Минских соглашений», – напомнил он.

«Так кто виноват в той трагедии, которая происходит? Те, кто довёл до этой ситуации, напрочь игнорируя интересы России в сфере её безопасности. Если кто-то считает, что можно так наплевательски относиться к народу нашей страны, то должен знать, что мы таких вещей, когда Россия безвольно смотрит на происходящие вокруг события и никак не реагирует, никогда допускать не будем» – ответил Путин.

