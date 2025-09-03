Германии и Западу не уйти от ответственности за кровь на Украине – Путин ответил на оскорбления Мерца
Недавно канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу Sat.1 назвал президента России Владимира Путина «возможно, самым жёстким военным преступником нашего времени».
Выступая на пресс-конференции по итогам визита в КНР, Владимир Путин ответил на обвинения немецкого политика, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я думаю, что это неудачная попытка снять с себя – не с него лично, а со своей страны и коллективного Запада – ответственность за ту трагедию, которая происходит сейчас на Украине.
Он напомнил, что в 2014 году государственный переворот на Украине случился по вине, в том числе, Германии, которая не выполнила данные Януковичу гарантии.
«Когда произошел государственный переворот, кровавый и жестокий, никто из этих гарантов пальцем не пошевелил, чтобы вернуть ситуацию в правовое поле. С этого и начался конфликт. После этого начались события в Крыму, киевский режим предпринял боевые действия с использованием бронетехники и авиации против мирного населения.
А потом пустили под откос все наши попытки решить эту проблему мирными средствами, фактически публично отказались от исполнения Минских соглашений», – напомнил он.
«Так кто виноват в той трагедии, которая происходит? Те, кто довёл до этой ситуации, напрочь игнорируя интересы России в сфере её безопасности. Если кто-то считает, что можно так наплевательски относиться к народу нашей страны, то должен знать, что мы таких вещей, когда Россия безвольно смотрит на происходящие вокруг события и никак не реагирует, никогда допускать не будем» – ответил Путин.
