Европа активно строит Четвертый Рейх. Начало Третьей мировой зависит от Трампа – финский политолог

Анатолий Лапин.  
11.09.2025 19:48
  (Мск) , Москва
Просмотров: 202
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Ситуация в Европе сейчас очень напоминает ту, что происходила накануне Второй мировой войны – европейские элиты снова пытаются сколотить антироссийскую коалицию и отправить войска на помощь нацистам. США же пытаются найти точки соприкосновения с Россией, и все говорит о том, что такой компромисс будет найден.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил финский политолог Йохан Бекман.

Ситуация в Европе сейчас очень напоминает ту, что происходила накануне Второй мировой войны –...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Европейцы сейчас строят свое новое нацистское государство Четвертого рейха. Это Урсула фон дер Ляйен, Кайя Каллас и все остальные лидеры Европы.

Это не только русофобия, это евронацизм, то есть новая идеология Европы, укранизация Европы. Да, это поможет Европе стать более независимой – они же поняли, что Трамп уже хочет ограничить отношения с Европой, чтобы она сама больше тратила на оборону.

Поэтому в Европе будет армия сильнее, но будет защищать именно эти нацистские интересы.

Ситуация все больше и больше напоминает ситуацию накануне Второй мировой войны, когда США и Советский Союз, очень быстро нашли общий язык», – отметил он.

«Вы знаете, это же на самом деле Рузвельт, который был тогда президентом США, придумал название Вторая мировая война, потому что до этого американцы говорили о европейской войне. Потом, когда они решили участвовать, отправить войска воевать вместе с Советским Союзом, Рузвельт сказал, что называется это Вторая мировая война.

То же самое Трамп сейчас думает. Он же серьезно интересовался именно активизацией мирных процессов на Украине и говорит, что Третья мировая война ему не нужна, но речь идет о том, хочет ли Трамп отправить войска в Европу или нет.

Если Трамп отправит войска в Европу, тогда это Третья мировая война, потому что это зависит от участия Америки.

Но в любом случае, я думаю, что Америка и Россия найдут общий язык – так же, как это это было в начале Второй мировой войны», – считает эксперт.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить