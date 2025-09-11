Европа активно строит Четвертый Рейх. Начало Третьей мировой зависит от Трампа – финский политолог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ситуация в Европе сейчас очень напоминает ту, что происходила накануне Второй мировой войны – европейские элиты снова пытаются сколотить антироссийскую коалицию и отправить войска на помощь нацистам. США же пытаются найти точки соприкосновения с Россией, и все говорит о том, что такой компромисс будет найден.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил финский политолог Йохан Бекман.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Европейцы сейчас строят свое новое нацистское государство Четвертого рейха. Это Урсула фон дер Ляйен, Кайя Каллас и все остальные лидеры Европы. Это не только русофобия, это евронацизм, то есть новая идеология Европы, укранизация Европы. Да, это поможет Европе стать более независимой – они же поняли, что Трамп уже хочет ограничить отношения с Европой, чтобы она сама больше тратила на оборону. Поэтому в Европе будет армия сильнее, но будет защищать именно эти нацистские интересы. Ситуация все больше и больше напоминает ситуацию накануне Второй мировой войны, когда США и Советский Союз, очень быстро нашли общий язык», – отметил он.