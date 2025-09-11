Европа активно строит Четвертый Рейх. Начало Третьей мировой зависит от Трампа – финский политолог
Ситуация в Европе сейчас очень напоминает ту, что происходила накануне Второй мировой войны – европейские элиты снова пытаются сколотить антироссийскую коалицию и отправить войска на помощь нацистам. США же пытаются найти точки соприкосновения с Россией, и все говорит о том, что такой компромисс будет найден.
Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил финский политолог Йохан Бекман.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Европейцы сейчас строят свое новое нацистское государство Четвертого рейха. Это Урсула фон дер Ляйен, Кайя Каллас и все остальные лидеры Европы.
Это не только русофобия, это евронацизм, то есть новая идеология Европы, укранизация Европы. Да, это поможет Европе стать более независимой – они же поняли, что Трамп уже хочет ограничить отношения с Европой, чтобы она сама больше тратила на оборону.
Поэтому в Европе будет армия сильнее, но будет защищать именно эти нацистские интересы.
Ситуация все больше и больше напоминает ситуацию накануне Второй мировой войны, когда США и Советский Союз, очень быстро нашли общий язык», – отметил он.
«Вы знаете, это же на самом деле Рузвельт, который был тогда президентом США, придумал название Вторая мировая война, потому что до этого американцы говорили о европейской войне. Потом, когда они решили участвовать, отправить войска воевать вместе с Советским Союзом, Рузвельт сказал, что называется это Вторая мировая война.
То же самое Трамп сейчас думает. Он же серьезно интересовался именно активизацией мирных процессов на Украине и говорит, что Третья мировая война ему не нужна, но речь идет о том, хочет ли Трамп отправить войска в Европу или нет.
Если Трамп отправит войска в Европу, тогда это Третья мировая война, потому что это зависит от участия Америки.
Но в любом случае, я думаю, что Америка и Россия найдут общий язык – так же, как это это было в начале Второй мировой войны», – считает эксперт.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: