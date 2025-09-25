«Это совсем не то, чего мы ждали от Трампа!» – депутатка Рады разразилась негодованием
Несмотря на громкие заявления, Дональд трамп не готов давать Украине никаких реальных гарантий.
Об этом в эфире телеканала «Espreso» заявила депутат Верховной рады, член порошенковской фракции «Европейская солидарность» Мария Ионова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Трамп говорил, что Украина способна освободить всю свою территорию. Но это возможно только за счёт постоянно растущей бесперебойной поддержки Запада!
Нам нужны и боеприпасы, и тяжёлая техника, и ПВО, и артиллерия, и дальнобойные ракеты. И самое главное – нам нужны мощные санкции. Уже давно идёт речь о замороженных российских активах, 300 миллиардов, но пока что мы слышим, почему нет, и я не вижу, чтобы обговаривались возможности, как это сделать», – страдала Ионова.
«И я не услышала в словах Трампа ничего о долгосрочных гарантиях безопасности, которые могли бы привести к стабильному миру. Никаких гарантий для нашей страны не было!
И даже между строк мы могли услышать, что это наши проблемы с ЕС. И остаётся вопрос – если Украина способна вернуть территории, почему Трамп не сказал ни слова о нашем вступлении в НАТО?», – возмущалась депутатша.
