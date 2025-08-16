В западных СМИ не прекращается вал публикаций, где визит Владимира Путина на Аляску оценивается как триумф хозяина Кремля – русские вышли из дипломатической изоляции, не получили новых санкций и продолжают давление на Украину по всей линии фронта.

Это происходит на фоне сообщений о том, что США теперь должен посетить и киевский диктатор Владимир Зеленский, который всё еще надеется переиграть ситуацию при помощи европейцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Хотя во многих странах Европы Путина по-прежнему не жалуют, решение Трампа, который руководит крупнейшей экономикой мира и самой мощной армией, принять его у себя подрывает попытки дипломатического бойкота сильнее, чем это мог бы сделать любой другой лидер. Это стало ясно, когда Путин сел в бронированный автомобиль Трампа. Этот необычный жест, казалось, мгновенно продемонстрировал возвращение российского лидера к глобальной дипломатии. Даже без какого-либо существенного прогресса это было для него победой», – отмечает CNN.

Еще истеричнее выглядят оценки The Telegraph:

«Для тех, кто опасался, что саммит по Украине может стать повторением политики умиротворения Гитлера, проводимой Чемберленом в 1938 году, реальность оказалась ещё хуже… В более чем 100 странах 72-летнего президента арестовали бы, как только он ступил на землю. В Америке его встретили бурными аплодисментами ожидавшие его Трампы, которые долго и крепко пожали ему руку и прокатили на «Звере» — президентском лимузине. Путин сидел на заднем сиденье и довольно ухмылялся, как кот, которому дали сметаны. Как бывший сотрудник КГБ, оставил ли он после себя пару «жучков»?».

О кознях и опасности очарования Путиным следом пишет и Time.

«Этого Дональд Трамп не совсем понимает. Трамп выступает за себя. Путин выступает за Россию. Цели Путина неизменны, а его улыбка и рукопожатие мимолетны. Задолго до Дональда Трампа Владимир Путин хотел «сделать Россию снова великой». В 2006 году я провёл несколько часов с Путиным, чтобы снять его для обложки в номинации «Человек года», и именно в этом интервью он сказал, что величайшей трагедией XXго века был распад Советского Союза. Я помню, как мы все на мгновение усомнились в том, что он действительно это сказал, но расшифровка подтвердила его слова. Он искренне в это верит… У России есть цель на 50 лет — воссоединить части бывшего Советского Союза», – стращает автор.

Рупор глобалистов Washington Post указывает:

«Теплота приёма шокировала Украину и Европу, отчасти потому, что она так резко контрастировала с приёмом, оказанным президенту Украины Владимиру Зеленскому в Белом доме в феврале».

Впрочем, издание обнадеживает читателей, трактуя в пользу жесткой позиции США быстрое завершение переговоров и отлет российской делегации без совместного обеда на Аляске.