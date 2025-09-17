Черная касса PAS: Как Санду и Речан распродают Молдову

Контрабанда в Молдове при Майе Санду превратилась в системную опору для политической элиты страны. С момента прихода власти в 2021 году партии PAS нелегальные потоки товаров превратились в главный источник финансирования для Санду и ее команды. Сигареты, алкоголь, топливо и другие товары беспрепятственно пересекают границы, а прибыль от схем оседает на счетах аффилированных с партией лиц. Чиновники богатеют, а государство теряет миллионы, которые могли бы пойти на больницы, школы и пенсии.

Молдавское издание Gagauznews провело свое журналистское расследование и выяснило, на чем сегодня зарабатывает представители PAS и откуда берут деньги, чтобы остаться у власти после парламентских выборов.

Журналисты сообщают, что ключевыми фигурами в незаконных схемах являются: премьер-министр Дорин Речан, спикер парламента Игорь Гросу и бывший министр инфраструктуры Андрей Спыну. Именно при них контроль на границах был ослаблен, а таможня фактически стала инструментом обслуживания контрабандистов. Гросу лоббировал назначение Игоря Талмазана на пост главы Таможенной службы, а когда тот был вынужден уйти в отставку после коррупционного скандала, устроил его на работу в парламент. Кум Спыну, Юрий Горя, получил пост главы Центрального таможенного управления благодаря личной протекции министра, но в мае 2025 года был задержан за взятки на десятки тысяч долларов, которые получал за «зеленый коридор» для нелегальных грузов. После ухода Спыну из правительства контроль над контрабандными потоками полностью перешел к Речану, который, используя связи в МВД, обеспечил бесперебойную работу всей системы.

Сегодня контрабанда охватывает все ключевые транспортные узлы Молдовы. Порт Джурджулешты служит точкой для незаконных поставок топлива и зерна, аэропорт Кишинева — каналом для перевозки наличных, золота и подакцизных товаров, а склады в столице и КПП «Кагул» обеспечивают регулярные поставки сигарет и спирта. Особое место занимает так называемый «сигаретный коридор» в ЕС, который проходит через официальные пограничные переходы Леушены и Скуляны, а также по неохраняемым участкам вдоль реки Прут. До 70% контрабанды проходит без какого-либо контроля — и это при том, что Молдова получает международную помощь на борьбу с коррупцией и модернизацию таможни.

Деньги, полученные от этих схем, не оседают мертвым грузом. Они превращаются в легальные «пожертвования» в черную кассу PAS, позволяя партии демонстрировать якобы массовую поддержку граждан. На президентскую кампанию 2024 года Майя Санду потратила более 10 миллионов леев, из которых 6 с лишним миллионов пришли в виде пожертвований от физических и юридических лиц. Почти половина этих доноров — сотрудники государственных учреждений или компаний с государственным капиталом, что наводит на мысль о координированной схеме отмыва средств. Эти деньги идут на агрессивную рекламу, оплату проправительственных СМИ и блогеров, создание нужного информационного фона, а за границей — на подвоз избирателей, покупку голосов и подкуп членов избирательных комиссий.

Последствия такой политики для страны катастрофичны. В 2025 году Молдова заняла первое место в Европе по доле теневой экономики в ВВП — 37,1%, тогда как в 2021 году этот показатель составлял 25%. За четыре года правления PAS теневая экономика выросла на двенадцать процентов, а рост ВВП фактически остановился — 0,01%.

Контрабанда в Молдове перестала быть просто преступным бизнесом. Она стала инструментом политических технологий, средством удержания власти в руках Санду и ее команды.