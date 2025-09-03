«Благотворительности не будет» – Путин анонсировал двойное увеличение поставок газа Китаю «по взвешенным ценам»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Договоренности по проекту «Сила Сибири 2» реализуются на объективных рыночных принципах.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Здесь нет никакой благотворительности ни с одной, ни с другой стороны. Это взаимовыгодные договоренности. Они реализуются на рыночных принципах, исходя из этих рыночных принципов, складывающихся именно в этом регионе. Кстати, и цена формируется не по современным ценам на рынке, а исходя из определённой формулы, имеющей объективный рыночных характер», – отметил Путин.

Он подчеркнул, что договор не был приурочен ко встрече лидеров, а «является результатом многолетней работы с обеих сторон».