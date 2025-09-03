«Благотворительности не будет» – Путин анонсировал двойное увеличение поставок газа Китаю «по взвешенным ценам»

Максим Столяров.  
03.09.2025 17:49
  (Мск) , Пекин
Просмотров: 63
 
Газ, Дзен, Китай, Общество, Политика, Россия, Торговля


Договоренности по проекту «Сила Сибири 2» реализуются на объективных рыночных принципах.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Здесь нет никакой благотворительности ни с одной, ни с другой стороны. Это взаимовыгодные договоренности. Они реализуются на рыночных принципах, исходя из этих рыночных принципов, складывающихся именно в этом регионе.

Кстати, и цена формируется не по современным ценам на рынке, а исходя из определённой формулы, имеющей объективный рыночных характер», – отметил Путин.

Он подчеркнул, что договор не был приурочен ко встрече лидеров, а «является результатом многолетней работы с обеих сторон».

«Это создаст конкурентные преимущества для наших китайских друзей. Они будут получать продукт по взвешенным рыночным ценам, а не как мы это видим в еврозоне. И самое главное, что это стабильная, надёжная поставка.

Мы все довольны этим результатом. «Газпром» – одна из ведущих компаний, у неё расширяются новые рынки. Через Монголию у нас будет идти 50 миллиардов, и ещё пара маршрутов будет увеличиваться. В целом получится около 100 миллиардов кубометров газа», – добавил президент.

