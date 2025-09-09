Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сегодня ночью киевский режим запустил в общей сложности по России 31 дрон.

По данным МО РФ, половина из них – 15 – была сбита над Черным морем, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

О каких-либо повреждениях значимых объектов на данный момент информации не поступало ни с российской, ни с украинской стороны.

Тем не менее совсем без последствий не обошлось.

«Из Адлерского района Сочи пришла трагическая информация. В результате попытки киевского режима атаковать гражданские объекты погиб мужчина. Осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулем которого он находился. Всего, по предварительной информации, повреждены порядка 6 частных домов: фасады, крыши, окна и заборы. На месте работают экстренные и специальные службы», – сообщил губернатор Краснодарского края Венниамин Кондратьев.

В сочинском аэропорту вводился режим «Ковер».

Со стороны России массовых пусков по подконтрольным киевскому режиму тыловым регионам пусков не было. Командование Воздушных сил ВСУ сообщало лишь ночь о работе российских беспилотников в приграничных и примыкающих к линии фронта областях – Сумской, Черниговской, Днепропетровской.