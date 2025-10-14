Американские «Томагавки» пробьют дорогу для сотен немецких «Таурусов» – эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Как только на Украину будут поставлены американские крылатые ракеты «Томагавк», официальный Киев тут же начнет требовать от несговорчивой пока Германии передать ему ракеты «Таурус».

Об этом в эфире видеоблога «Изолетнта» заявил российский военный эксперт Юрий Кнутов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению эксперта, в этом случае повторится история с передачей Украине западных танков.