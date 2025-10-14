Американские «Томагавки» пробьют дорогу для сотен немецких «Таурусов» – эксперт
Как только на Украину будут поставлены американские крылатые ракеты «Томагавк», официальный Киев тут же начнет требовать от несговорчивой пока Германии передать ему ракеты «Таурус».
Об этом в эфире видеоблога «Изолетнта» заявил российский военный эксперт Юрий Кнутов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
По мнению эксперта, в этом случае повторится история с передачей Украине западных танков.
«Томагавки» пошли на Украину – прецедент. Киев сразу обращается к Берлину и говорит: «Таурусы» сюда. Давайте сюда «Таурусы». Вот, видите, «Томагавки» дали, а вы теперь обязаны нам дать «Таурус».
Помните, как с «Леопардами». Пока британцы «Челленджеры» не дали, и несколько «Абрамсов» американцы не дали, ничего не было. А потом было», – заявил Кнутов.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: