Вашингтонские «ястребы»: Вооружим Украину до зубов, адские санкции уже наготове

Президент США Дональд Трамп зря ведет переговоры с Россией, не прибегая к санкциям.

Об этом бывший руководитель аппарата известного американского «ястреба» Джона Болтона Фредерик Флейтц заявил в интервью «Таймз Радио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я считаю, что нужно немедленно прекратить огонь, и Трамп мог бы этого добиться, если бы настаивал на этом. Но он не будет этого делать, потому что не может заставить Путина согласиться.

Если Путин не согласится на прекращение огня, нужно вести против него огромные санкции. Я думаю, что это может произойти, если Путин не будет вести переговоры добросовестно.

Я настроен скептически, а Трамп верит в добросовестные переговоры. Но я согласен с Марко Рубио, который сказал: если мы не продолжим с жесткими санкциями, то мирный процесс затянется на год или полтора. Пока Трамп говорит, что Путин искренен, но это трудно понять», – сказал Флейтц.