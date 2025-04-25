«В конечном итоге русские победят, а украинцы будут молить США о помощи» – Миршаймер

Максим Столяров.  
25.04.2025 14:20
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Когда американская помощь Украине прекратится, российская армия начнёт продвигаться ещё быстрее и в конечном итоге одержит победу.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Когда американская помощь Украине прекратится, российская армия начнёт продвигаться ещё быстрее и в конечном...

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«Если американцы уйдут, поток оружия на Украину в конечном итоге прекратится. Они могут продолжать поставлять оружие Байдена, но после этого все закончится. И мы, конечно, сократим нашу разведывательную поддержку для украинцев.

Сейчас, как мы с тобой знаем, русские побеждают на поле боя даже с потоком американского оружия и разведывательной поддержкой для украинцев», – сказал профессор.

По его словам, как только поток американского оружия серьезно иссякнет, у украинцев начнутся серьезные проблемы.

«А русские, которые наращивают свои силы, обучают свои войска и вооружены до зубов, будут гораздо лучше на поле боя, когда баланс сил изменится в их пользу.

Русские в итоге захватят больше территории. И в какой-то момент украинские военные потерпят поражение, придут к нам и попросят помочь договориться об урегулировании, потому что они проиграют на поле боя. В конечном итоге русские победят», – уверен Миршаймер.

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