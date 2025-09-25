Украинцев глупыми сказками отвлекают от катастрофы на фронте – депутат Рады обвинила Зеленского

25.09.2025 18:32
Зеленский распускает слухи о президентских выборах, чтобы отвлечь внимание населения от проблем на фронте.

Об этом в эфире телеканала «Espreso» заявила депутат Верховной рады, член фракции «Европейская солидарность» Мария Ионова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас вообще тема выборов – это попытки замылить проблемы на фронте, проблемы с закупками оружия. У нас до сих пор волонтёры обеспечивают ВСУ.

Поэтому говорить о выборах – это власть просто отвлекает от проблем с фортификацией, мобилизацией. Почему Верховный главнокомандующий об этом не говорит? А наши беженцы?», – вопрошала Ионова.

«Я не вижу никаких предпосылок для выборов. Нам нужно сосредоточиться на армии, чтобы создать те условия, при которых возможно провести выборы. Нужно работать с нашими партнёрами, чтобы профинансировали и приехали наблюдать.

Поэтому первостепенный вопрос – это безопасность, как бы кто-то ни хотел провести выборы», – добавила депутат.

Напомним, накануне Владимир Зеленский заявил западной прессе, что готов провести президентские выборы в случае прекращения огня, и намекнул, что, возможно, не будет баллотироваться.

