Ветеран молдавской русофобии нацист Оазу Нантой считает, что диаспора не спасет прозападную партию президента Майи Санду, как она делала это на выборах в 2016, 2020 и 2021 годах, а молдаване, живущие на родине, настроены пророссийски.

Об этом он заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим от имени бывшего шахматиста-иноагента Гарри Каспарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть проблема, что граждане Молдовы с правого берега Днестра, которые считают себя украинцами, практически три четверти поддерживают Путина. Это подтверждает мою точку зрения, что уровень совковости превалирует над тем, что было пятой строкой в советском паспорте», – рассуждал Нантой.

Он напомнил, что до 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин был в Молдове самым популярным зарубежным политиком.