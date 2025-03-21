Ставки все ниже: пообещав Украине 40 миллиардов евро на боеприпасы, ЕС не смог выделить даже пять

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Идея очередного военного финансирования Украине потерпела очередное фиаско на общеевропейском уровне. Брюсселю не удалось подвести под общий «проукраинский» знаменатель все страны ЕС. В итоге, их лидеры отказались выделить Украине €5 млрд на закупку боеприпасов.

Это притом, что первоначальный план главы дипломатии ЕС Каи Каллас включал в себя выделение пакета военной помощи на 40 млрд евро, однако о провале этой инициативы стало известно в самом начале встречи.

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Как пишет Reuters по итогам саммита в Брюсселе, лидеры стран Евросоюза заявили, что продолжат поддерживать Украину, но призыв Владимира Зеленского одобрить пакет на сумму не менее 5 млрд евро на закупку артиллерийских снарядов был оставлен без ответа.

«Нам нужны средства на артиллерийские снаряды, и мы были бы очень признательны за скорейшую поддержку со стороны Европы в размере не менее 5 млрд евро», — заявил Зеленский лидерам ЕС на встрече в Брюсселе по видеосвязи. Однако на это предложение от лидеров ЕС «конкретного ответа не последовало», уточняет Reuters.

Bloomberg пишет, что инициатива натолкнулась на сопротивление Франции и Италии. Эти страны «не торопятся брать на себя обязательства по конкретным финансовым объемам», сообщает агентство со ссылкой на неназванных дипломатов.

Изначально Каллас предлагала членам ЕС предоставить до 40 млрд евро военной помощи в этом году (в прошлом году от ЕС Украине поступило 20 млрд евро). Как сообщало AFP , в документе с предложениями Каллас говорилось, что страны должны вносить свой вклад в соответствии со своим «экономическим весом», а план включает предоставление Украине 2 млн артиллерийских снарядов в этом году на сумму 5 млрд евро. При этом 2 млрд евро из общей суммы помощи было предложено получить из прибыли от замороженных российских активов.

Еще в понедельник стало известно, что страны ЕС не готовы согласовать выделение 40 млрд евро. По данным Reuters, Италия и Испания в этот день ясно дали понять, что не готовы поддержать это предложение в этом году.

После этого речь пошла только о 5 млрд евро на закупку 2 млн крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов на сумму 5 млрд евро вопреки требованию Владимира Путина прекратить поставки оружия Киеву.

«Я думаю, мы сможем это сделать», — сказала Каллас, уточнив, страны ЕС могут «вкладываться деньгами либо приходить с боеприпасами». По ее словам, передача снарядов может быть осуществлена до конца 2025 года.

Сейчас, как пишет Bloomberg со ссылкой на дипломатов, Италия и другие страны запрашивают больше технических и финансовых подробностей и говорят, что инициатива по выделению 40 млрд евро все еще находится в разработке.

Французские дипломаты заявили изданию, что, хотя они разделяют цели инициативы, приоритетом для них является реализация части плана G7 по выделению Киеву кредита в размере 18 млрд евро. В целом страны ЕС назвали инициативу преждевременной количественной оценкой обязательств государств-членов, добавляет Bloomberg.

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что окончательную сумму поддержки не следовало устанавливать вообще.

«Может создаться впечатление, что кто-то делает недостаточно, но готовность поддержать Украину есть, даже если сейчас ее трудно количественно оценить», — заявил Науседа журналистам.

Опасения скептиков подогреваются еще и недостатком оружия на военных складах Европы и отсутствием подвижек в вопросе создания общеевропейского фонда перевооружения.

Последнее хотя бы понятно: перевооружаться странам ЕС предложено в долг, но условия на рынке кредитования сейчас такие, что занимать деньги сейчас сильно дороже, чем в период пандемии ковида. Тогда ставки по евробондам были в районе 0,5%, а сейчас они доходят до 3,5-4%. А во многих странах Европы и так бушует бюджетный кризис.

Теперь Брюссель намерен сконцентрироваться на обеспечении срочных потребностей Киева.