Провокация Киева с «российскими» дронами над странами НАТО испугала население Европы, благодаря чему Киеву удалось выбить финансирование.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил комполка БПЛА «Ахиллес» ВСУ Юрий Федоренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия залетела на территорию стран Альянса своими беспилотниками и боевой авиацией. И тут европейские страны поняли, что война не где-то далеко, а уже переступила порог их домов. Это привело к консолидации усилий по выделению дополнительного финансирования на беспилотники, которые работают по территории РФ, дроны для фронта, боеприпасы, оружие и ПВО», – утверждал Федоренко.