Повторяется глобальный сценарий «Карибского кризиса» – военный эксперт
Передача Украине американских ракет «Томагавк» означает запуск сценария, повторяющего «Карибский кризис».
Об этом в эфире видеоблога «Изолетнта» заявил российский военный эксперт Юрий Кнутов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По словам Кнутова, эти действия можно будет квалифицировать как начало ядерной войны.
«Американцы давно готовились к выходу из ДРСМД, а, значит, начали разработку пусковых установок. И пусковые установки наземного старта есть. Таким образом, если сейчас будут переданы «Томагавки» Украине, получается, что ракеты средней дальности, американские, подчеркиваю, способные нести ядерное оружие, будут находиться возле наших границ. Это аналог «Карибского кризиса», – подчеркнул он.
«Карибский кризис» – американцы размещают в Турции, Германии и Италии свои баллистические ракеты средней дальности, в ответ мы размещаем на Кубе.
Реакция американцев: «Возле наших границ советские ракеты, начинаем ядерную войну».
Теперь ситуация – американские ракеты средней дальности, способные нести ядерные боеголовки, – возле наших границ. Как мы должны себя вести? Если по-американски, значит, мы должны говорить о начале ядерной войны», – заключил Кнутов.
