Повторяется глобальный сценарий «Карибского кризиса» – военный эксперт

Передача Украине американских ракет «Томагавк» означает запуск сценария, повторяющего «Карибский кризис».

Об этом в эфире видеоблога «Изолетнта» заявил российский военный эксперт Юрий Кнутов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Кнутова, эти действия можно будет квалифицировать как начало ядерной войны.

«Американцы давно готовились к выходу из ДРСМД, а, значит, начали разработку пусковых установок. И пусковые установки наземного старта есть. Таким образом, если сейчас будут переданы «Томагавки» Украине, получается, что ракеты средней дальности, американские , подчеркиваю, способные нести ядерное оружие, будут находиться возле наших границ . Это аналог «Карибского кризиса», – подчеркнул он.

«Карибский кризис» – американцы размещают в Турции, Германии и Италии свои баллистические ракеты средней дальности, в ответ мы размещаем на Кубе.

Реакция американцев: «Возле наших границ советские ракеты, начинаем ядерную войну».

Теперь ситуация – американские ракеты средней дальности, способные нести ядерные боеголовки, – возле наших границ. Как мы должны себя вести? Если по-американски, значит, мы должны говорить о начале ядерной войны», – заключил Кнутов.