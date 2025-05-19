«Последствия заметят все»: Путин предоставил Украине последний шанс
Путин дал последний шанс Украине повысить свою субъектность и ещё раз обдумать свои шаги. Ситуация очень напоминает декабрь 2021 года, когда Россия объявила свою позицию по безопасности в Европе, но Запад не воспринял это всерьез – и пришлось начинать спецоперацию.
На это в эфире радио «Спутник в Крыму» указал политолог Павел Шипилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Путин прекрасно понимает, что Зеленский слишком ощущает себя частью этого «Западного клуба» и чуть ли не его лидером. Переломить это настроение невозможно. Но Путин, в своём стиле, всегда даёт шанс Украине, потому что, если Украина не согласится, то за этим что-то последует. Я не знаю что, но что-то, видимо, такое, что заметят все: и мы с вами, и на Западе, и на Украине, в первую очередь», – отметил он.
Эксперт уверен, что Украине дается последний шанс по собственной инициативе избрать внеблоковый статус и согласиться с требованиями России.
«Мне кажется, что Путин ставит Украину в положение выбора. Я не уверен, что он будет об этом разговаривать с Трампом, что он настолько откровенен. Я думаю, что разговор пойдёт всё-таки о том, что вот контакт состоялся в Стамбуле и, скорее всего, будет продолжен. Обмен пленными состоится, и есть что обсудить дальше украинской и российской делегациям. И почему бы не продолжить этот формат, так сказать, который восстановлен? Да, через 3 года, почему бы не продолжить эти самые контакты?
Они вполне рабочие, и хорошо, если они будут существовать перманентно. Но в какой-то момент, мне кажется, всё-таки что-то произойдёт такое, что для Украины станет очевидным: зря они не согласились с самого начала на предложение России», – подытожил Шипилин.
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