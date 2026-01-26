Одесса. Укро-нацисты требуют пустить Галустяна на окопные свечи

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ну все — бродячие активные экскременты добрались до одесского музея восковых фигур «У бабы Ути». Заведение это частное, основанное почти сорок лет назад. Основную часть коллекции ваяли мастера из Санкт-Петербурга. Музейное собрание обширно, но упор на исторических личностей и кино, что объяснимо из-за одесской киностудии и ее золотого фонда.

Предвкушая «вопросики», сразу поясню — да, одесситам заброшенные с некоторых пор экспонаты тоже больше напоминают Музей мумий (мертвых) в Мексике, но в данном случае — это уж точно другое. Итак, в мэрию поступила «заява» с требованием закрыть музей — «рассадник имперских символов».

Вот кого экскременты причислили к оным: основательницу Одессы Екатерину II с такими же праотцами-строителями города — де Рибасом, де Воланом, Потемкиным, Зубовым.

Также — одной строкой — Пушкина, Достоевского, Котовского, Пугачеву и, цитата, «прочую имперскую хтонь».

Туда же — следите за логическо-временной цепочкой — Высоцкого, Конкина, Удовиченко (одесситку), «мушкетеров»: Боярского, Смехова, Старыгина, Смирнитского; Заворотнюк, Галустяна и, цитата, «прочих персонажей с прокремлевской позицией, некоторые из которых вообще в базе «Миротворец» (особенно, много лет как мертвые).

Дебилы, у вас пол Одессы в базе «Миротворец» — соседи через стенку наверняка. Хотя, если в общаге за сто первым километром, то вероятно, и нет…

Инициатором травли музея стала некая звизда-ноунэйм, идентифицировать которую пока не удалось. Зато вмиг подключились мовные ведьмы, бесноватый Музычко, секта Ганула (его вдова-миллионерша с приветом с курорта в Буковеле).

Из комментариев «общаги»:

«Это что, б-ть, за имперская политика?», «Это музей или витрина русского мира?», «И оно же работало, и, вероятно, прибыльное, если не закрылось. А там же Украиной и не пахнет» (конечно — Украиной, обычно воняет). «Это ужас, которому точно не место в Одессе». «Ужас! Какой-то портал в Малороссию».

…и порешила вся эта свора переплавить фигуры на окопные свечи. Причем, если в мэрии не согласятся, то экскременты заявили, что сделают это сами… путем поджога. Опыт есть.

И ведь сделают.

А, да — и Сыроежкина с Электроником туда же — на окопные свечки!

Еще бы, Элеткроник, ведь помните, Человеком хотел быть… А подрощенный свинарник — не «человеки», а всего лишь этап до перехода к Ганулу. Жаль, что туда же и нормальных людей они тянут и тянут.