Ночью запылали украинские города

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Сегодня ночью Россия атаковала ракетами и дронами подконтрольные киевскому режиму территории.

Впервые за долгое время были нанесены удары по объектам энергетики. Взрывы были слышные в Киеве, Тернополе Львове, Черкассах, Житомире.

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Киевский мэр Виталий Кличко признал, что в столице несколько пожаров, добавив, что погибло четыре человека.

Судя по выложенным снимкам, в Киеве удар наносился по объекту железнодорожной инфраструктуры.

В Киеве, по предварительной информации поражена ТЭЦ – в городе начались перебои со светом. Кроме того, появилась ролик, который фиксирует взрыв на месте работы одной из систем ПВО. Судя по видео, ЗРК выпускает четыре ракеты, после чего уничтожается.

«В результате вражеской атаки около 3 ночи произошло возгорание горюче-смазочных материалов на промышленном предприятии», – в свою очередь сообщила Тернопольская обладминистрация.

Масштабный пожар начался в Луцке. Что поражено – пока неизвестно.