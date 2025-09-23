«Напугал бабку членом». В ООН угрожают сбивать российские самолеты

Европейские члены НАТО будут сбивать российские самолеты, если посчитают, что они вторглись в воздушное пространство этих стран.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Обращаюсь к Путину – ваши безумные действия, они рискуют прямым вооруженным конфликтом между НАТО и РФ. Наш союз способен защитить себя. Не питайте иллюзий, мы уже принимаем все необходимые шаги. Мы все бдительны и решительны. И если мы должны бороться с самолетами, которые пересекают наше воздушное пространство, будем их сбивать», – сказала Купер.

Интересно, что дамочка представляет ту страну, чей военный корабль не так давно совершал откровенно провокационные действия, нарушая границу у берегов Крыма, но не был потоплен.

Аналогичное выступление было и у главы МИД Польши Радослава Сикорского:

«Мы не будем запуганы. У меня есть только одна просьба к российскому руководству. Если очередная ракета или воздушное судно вторгнется в воздушное пространство без разрешения и будет сбито, и обломки упадут на территорию НАТО, пожалуйста, не приходите в этот совет и не печальтесь, не возмущайтесь здесь по поводу этого. Вас предупредили».

Предупреждения Сикорского в своем блоге высмеял экс-представитель России при НАТО сенатор Дмитрий Рогозин.