Макрон пытается хоть что-то подать как «поражение России» – политолог

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Франции, претендующей на роль лидера Европы, нечего предложить России на фоне российско-американского переговорного процесса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО им. Е.М. Примакова Павел Тимофеев.

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По его словам, премьер Франции Эммануэль Макрон в ходе своего взита в Вашингтон сменивший воинственную риторику на более миролюбивую, пытается адаптироваться под текущую конъюнктуру.

«Колебания Макрона зависят от изменяющейся ситуации. При этом стратегическая цель не изменилась — добиться результата, который можно было бы представить публике как поражение России. Макрона беспокоит отказ Трампа от евроатлантической солидарности в этом сюжете, а также необходимость нести финансовую ответственность за Киев и оказывать ему военную помощь. А теперь с возникновением российского трека во внешней политике США Франция и Европа рискуют вообще оказаться на обочине переговорного процесса. Сложно представить, что они могут предложить России», – говорит аналитик.

Он добавил, что Франция, присоединившись к военной поддержке Киева, потеряла возможность претендовать на роль посредника. Теперь у Парижа есть желание оставаться в гуще событий и влиять на них, но нет позитивной повестки и инструментов воздействия.