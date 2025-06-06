Ложка меда в бочке евродегтя: перекрыв кислород всему украинскому экспорту, ЕС оставил послабление для металлургов

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Как сообщается на сайте Европейской комиссии, ЕС разрешил прекратить действие торговых льгот для Украины. Переходные меры вступили в силу в полночь по центральноевропейскому времени и будут действовать до завершения переговоров о новом торговом соглашении.

На фоне прекращения «торгового безвиза» между Украиной и ЕС, Брюссель сделал лишь одно временное исключение – для украинских металлургов, Как сообщает Euractiv, 6 июня вступит в силу регламент о продлении льготного режима для импорта в Европу украинской стали и железа.

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Как отмечается в публикации, льгота будет действовать в течение трех лет. Это позволит украинским производителям продолжить экспорт металлургической продукции в страны ЕС без применения защитных мер, квот или других ограничений.

«Европейская Комиссия сохраняет за собой право временно восстановить защитные меры для отдельных видов продукции на срок до 12 месяцев в случае, если импорт из Украины значительно возрастет и нанесет ущерб производителям в ЕС», – заявили в министерстве экономики Украины.

Европейский Союз применял защитные меры по импорту стали и железа из Украины, начиная с 2018 года.. В 2022 году, украинская продукция была временно освобождена от действия этих мер. Однако в прошлом году были введены более жесткие требования к импорту определенных продуктов питания в ЕС. В частности, это касается мяса птицы, яиц, сахара, овса, кукурузы, манки и меда.

Эксперты рынка говорят, что причина послабления металлургам в том, что, в отличие от сельхозпродукции, в которой не заинтересовано серьезное фермерское лобби в странах восточной Европы, украинский металл не угрожает конкурентным позициям крупных европейских производителей.

В 2024 году украинские экспортеры поставили в ЕС продукции из железа и стали на общую сумму более 1,8 млрд. дол. (свыше 3,4 млн. тонн). В первом квартале 2025 года экспорт такой продукции в ЕС составил 422 млн. дол. (около 800 тыс. тонн).

Этот маленький бонус от Брюсселя не отменяет наступивших с 1 июня внешнеэкономических проблем Украины на европейском направлении.

Несмотря на статус ассоциированного члена и зону свободной торговли с ЕС, Киев потерял существующие преференции на рынке, что обострит и без того очевидные проблемы во внешней торговле Незалежной.