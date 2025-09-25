«Как страна Украина выживет, как государство – она обречена» – киевский политолог
Зеленский на последней встрече с Дональдом Трампом выторговал индульгенцию на то, что ещё пару месяцев можно будет бессмысленно утилизировать на фронте тысячи украинцев, прежде чем наступит неизбежное.
Об этом на канале признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил покинувший страну киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вчерашняя встреча Зеленского с Трампам показывает, что война всё-таки закончится. Но ещё не одна тысяча людей, к сожалению, поляжет. Сам мирный процесс откладывается, скорее всего, на пару месяцев. И ещё один аспект – это то, что условия мира для Украины будут ещё более невыгодными, чем те, которые ей предлагались буквально месяц назад…», – отметил он.
«Украина как страна выживет. Но как государство – я думаю, она обречена. Поэтому сразу после войны будет задача у украинского народа основать другое государство, которое бы в корне отличалось от государства 1991 и 2022 года», – рассуждал Бондаренко.
