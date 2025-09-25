«Как страна Украина выживет, как государство – она обречена» – киевский политолог

Вадим Москаленко.  
25.09.2025 19:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 554
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Зеленский на последней встрече с Дональдом Трампом выторговал индульгенцию на то, что ещё пару месяцев можно будет бессмысленно утилизировать на фронте тысячи украинцев, прежде чем наступит неизбежное.

Об этом на канале признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил покинувший страну киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Зеленский на последней встрече с Дональдом Трампом выторговал индульгенцию на то, что ещё пару...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вчерашняя встреча Зеленского с Трампам показывает, что война всё-таки закончится. Но ещё не одна тысяча людей, к сожалению, поляжет. Сам мирный процесс откладывается, скорее всего, на пару месяцев. И ещё один аспект – это то, что условия мира для Украины будут ещё более невыгодными, чем те, которые ей предлагались буквально месяц назад…», – отметил он.

«Украина как страна выживет. Но как государство – я думаю, она обречена. Поэтому сразу после войны будет задача у украинского народа основать другое государство, которое бы в корне отличалось от государства 1991 и 2022 года»,  – рассуждал Бондаренко.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить