Более 120 дронов атаковали Россию

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Сегодня ночью беспилотники киевского режима атаковали ряд российских регионов. Наиболее масштабная атака была на Краснодарский край.

По словам жителей Туапсе, они слышали порядка 40 взрывов в небе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Специализирующийся на происшествиях ресурс Mash отмечает, что предварительно имела место «одна из самых масштабных атак ВСУ на город за всё время».

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, пострадавших нет.

«Этой ночью киевский режим снова предпринял попытку террористической атаки на гражданские объекты Краснодарского края. В результате в нескольких муниципалитетах повреждены 3 дома. По предварительной информации, пострадавших нет. В Темрюкском районе выбило стекла в частном доме в станице Старотитаровской, повредило крышу еще одного домовладения в поселке Стрелка. В Туапсе поврежден частный дом. Начался пожар, который уже оперативно потушили. В селе Джигинка под Анапой обломки БПЛА упали рядом с частным домом, повреждена хозпостройка. Поручил главам каждого из муниципалитетов оказать помощь жителям в восстановлении имущества», – проинформировал Кондратьев.

О каких-либо повреждениях промышленных или военных объектов на данный момент неизвестно.

Масштабность атаки подтверждает сводка Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 128 украинских беспилотных летательных аппаратов: 83 БПЛА над территорией Краснодарского края, 30 БПЛА над территорией Республики Крым, восемь БПЛА над акваторией Азовского моря, пять БПЛА над акваторией Черного моря, по одному БПЛА над территориями Брянской и Курской областей», – говорится в сводке.

Утром появилась информация, что в Краснодарском крае сбили еще два дрона.