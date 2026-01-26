Арестович: Киев на годы рискует стать непригодным для жизни зимой

Зе-офис недооценил готовность России к войне на истощение, как итог – Украина ее уже проиграла, ведь Киев в ближайшие годы рискует оказаться непригодным для жизни в зимний период.

Об этом в беседе с иноагентом Александром Шелестом заявил экс-советник ОП Украины Алексей Арестович (признан экстремистом в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


«Что касается войны на истощение, ну, ясное дело, что проиграла. Речь идёт о том, что столица государства перестанет, возможно, существовать и перестанет быть местом, пригодным для жилья, по крайней мере, в зимний период.

Ну, а какие могут быть возражения против этого? Что касается года – не года, никто не знает.

В целом, стратегия Зеленского оказалась ошибочной и ведёт его к поражению, Украину к поражению, в целом, большая стратегия со всеми нюансами: военная, политическая в первую очередь», — заявил Арестович.

