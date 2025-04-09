За $30-50 тысяч – любая услуга: украинские контрабандисты не имеют никакой морали – офицер ВС США

Анатолий Лапин.  
09.04.2025 17:59
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


У украинских контрабандистов нет никаких моральных принципов – они без зазрения совести переправляют через границу как людей, так и оружие, главное – получить за это нужную сумму.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У украинских контрабандистов нет никаких моральных принципов – они без зазрения совести переправляют через...

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«Да, на Украине существует целая сеть черного рынка. Буквально сегодня утром я общался с человеком из Киева на эту тему. Некоторые помогают людям выбраться – чтобы не дать парням попасть в руки властей, нужно заплатить огромные взятки, от 30 до 50 тысяч долларов, чтобы их вывезли контрабандой.

Так что этими же сетями легко воспользоваться, чтобы вывести что-то вместо человека. И поверьте мне, у этих людей нет никаких моральных принципов, они без проблем отправляют оружие, боеприпасы и даже людей, если это принесет им деньги», – заключил Дэвис.

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