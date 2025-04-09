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У украинских контрабандистов нет никаких моральных принципов – они без зазрения совести переправляют через границу как людей, так и оружие, главное – получить за это нужную сумму.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, на Украине существует целая сеть черного рынка. Буквально сегодня утром я общался с человеком из Киева на эту тему. Некоторые помогают людям выбраться – чтобы не дать парням попасть в руки властей, нужно заплатить огромные взятки, от 30 до 50 тысяч долларов, чтобы их вывезли контрабандой.

Так что этими же сетями легко воспользоваться, чтобы вывести что-то вместо человека. И поверьте мне, у этих людей нет никаких моральных принципов, они без проблем отправляют оружие, боеприпасы и даже людей, если это принесет им деньги», – заключил Дэвис.