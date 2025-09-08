Военкор: При нынешних темпах наступления освобождение ДНР займёт ещё полтора года

Освобождение от бандеровцев закреплённых в Конституции РФ территорий – это тяжёлый ратный труд, и только на одну ДНР такими темпами может уйди до полутора лет.

Об этом на канале «Эмпатия Манучи» заявил российский военкор Юрий Котенок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


«Если мы в таких темпах будем продвигаться, ломая оборону противника, мы будем идти годами. Примерно 35% ДНР РФ находится под киевской оккупацией. Причём, это базовые районы, с которых начиналась «АТО», это Доброполье и Славянско-Краматорская агломерация.

Наша задача выбивать оттуда противника, это серьёзный ратный труд. Если будем идти такими темпами, кровь, пот, выгрызая десятки, сотни метров в день – от года до полутора лет только территорию ДНР нам освобождать. Но не будем забывать, по Конституции у нас входит Запорожская и Херсонская области», – сказал Котенок.

Он обратил внимание на ещё один важный аспект.

«Там огромное количество населения, которое за столько лет зазомбировано, и оно не желает принимать наши условия. Хотя, справедливости ради, в Запорожской, Херсонской областях очень много людей воспринимают действительность на реальном сопоставлении фактов – мы и они. Россия – вкладывание в социальную сферу, попытка восстановить инфраструктуру, даже в жесточайших условиях. И, с другой стороны, Украина, которая цепляется за эти территории, но киевский режим совершенно игнорирует чаяния реального населения», – отметил военкор.

Он считает, что добровольно бандеровцы из Донбасса не уйдут.

«Нужно отдавать отчёт, что любой украинский политик, который подпишет соглашение о выводе войск с территории Донбасса – это политический труп», – заключил Котенок.

