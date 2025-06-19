В случае поражения Ирана «Чечня покажется детской шалостью» – Сивков

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Если Иран проиграет войну против Израиля, Россия столкнётся с огромным количеством беженцев и террористов.

Об этом на канале «День ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что будет, если Иран проиграет эту войну? Там либо будет установлен проамериканский режим, либо он с сохранением действующего режима утратит какой-то свой военный потенциал, будет вынужден выполнять волю опять-таки тех же Соединённых Штатов Америки. Чтобы понять, что будет, посмотрите на карты. В первую очередь, это будет вал беженцев, которые пойдут в Среднюю Азию, в Азербайджан. В Закавказье, наше бывшее», – сказал Сивков.