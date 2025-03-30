В Киеве тревога: Плацдармы за Осколом превращаются в цельную линию контроля

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Русские уже из захваченных плацдармов на правом берегу Оскола создают цельную линию контроля и готовятся к отсечению огромной территории Харьковской области от Волчанска до Двуречной.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Также российский плацдарм увеличился, несмотря на украинские контратаки, на правом берегу реки Оскол. И существует вероятность того, что на этом правом берегу реки Оскол Россия может создать цельную линию контроля с возможностью рокадного обеспечения этой группировки. Потенциально наличие этого плацдарма создаёт существенную угрозу для всего северо-восточного выступа Харьковской области от Волчанска до Дувречной», – отметил он.