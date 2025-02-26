Украина должна понять: НАТО может не выжить – беглый глава МИД РФ

Вадим Москаленко.  
26.02.2025 19:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Совершенно непонятно, почему украинская дипломатия столько внимания заостряет на членстве в НАТО.

Об этом на канале «FreeДом» заявил бежавший в США либерал и иноагент Андрей Козырев, возглавлявший во времена президентства Бориса Ельцина МИД РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Совершенно непонятно, почему украинская дипломатия столько внимания заостряет на членстве в НАТО. Об этом...

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«Даже вступление в НАТО не даст таких гарантий [как ядерное оружие]. Вы посмотрите, в каком состоянии находится НАТО сейчас, что говорил президент (Трамп) ещё в прежней каденции, что я не буду защищать какие-то государства в Европе и т.д.

Это всё под чужим ядерным зонтиком хорошо было. Сейчас этот зонтик, на мой взгляд, дырявый. Я поэтому вообще не очень понимаю, почему украинская дипломатия всё время делает акцент на этом НАТО.

Да, надо ещё посмотреть вообще выживет оно или нет, и в каком виде. И что вообще эта 5-я статья, если её читать внимательно, там автоматизма нет, там предусмотрено, что это, но что прямо завтра пойдут российские танки опять на Киев, и все страны НАТО обязательно вступят в войну, этого там нет. Рассчитывать надо на свои силы», – сказал Козырев.

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