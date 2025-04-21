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Сторонники проведения спецоперации на Украине до полного победного конца выступают как раз за техническое перевооружение армии и являются горячими противниками «мясных штурмов».

Об этом говорили участник СВО, подполковник Алексей Селиванов и эксперт Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы всё время оправдываемся. Ты вчера на эфире в таком оправдывающемся дискурсе говоришь, что мы же не людоеды, мы за то, чтобы беречь жизни солдат, поэтому нужно интенсифицировать техническое перевооружение армии, развивать дроноводство. То есть само собой очевидно, что мы не людоеды. Но то, что мы оправдываемся, говорит о том, что партии похабного мира удалось создать образ сторонников победы как людоедов, фанатов мясных штурмов. Поэтому мы оправдываться не будем и скажем, что наша победа и возвращение русских территорий приведёт к колоссальному развитию этих земель», – сказал Фролов.

Алексей Селиванов дополнил собеседника.