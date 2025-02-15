У Трампа обьявили амнистию отказникам от вакцинации против ковида и запретили трансгендерам службу в армии

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Пока в Старом свете лихорадочно думают, что делать с Украиной и где брать войска для ввода на ее территорию, в США в самом разгаре борьба за «традиционные ценности». На острие внезапно оказалась американская армия.

Улетая на Мюнхенскую конференцию по безопасности шеф Пентагона Пит Хегсет подписал распоряжение, запретившее трансгендерам служить в вооружённых силах

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«Армия США больше не будет разрешать трансгендерам вступать в ряды вооруженных сил, а также прекратит проводить или облегчать процедуры, связанные с гендерной трансформацией военнослужащих», — говорится в сообщении Пентагона в соцсети X.

Ранее Трамп подписал указ о запрете службы трансгендеров в армии США, а также о признании только двух гендеров — мужского и женского.

Тем временем, прогрессистские активисты начали скоординированные с Демпартией США протесты против Трампа и его правительства.

Акции со слоганами «Остановите переворот», «Депортируйте Маска» и «Жизни трансгендеров важны» , проходят сейчас во многих городах и штатах.

Несколько тысяч активистов и демонстрантов собрались у здания Капитолия штата Миннесота в Сент-Поле, чтобы выразить протест против «Проекта 2025» и действий президента США. Указанный проект предполагает радикальную деконструкцию госаппарата США с увольнением оттуда нескольких миллионов служащих, включая набранных по гендерным квотам.

Ранее Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерам участвовать в женских спортивных мероприятиях в школах и колледжах США. Указ под названием «Не допускать мужчин в женский спорт» выполняет обещание, которое Трамп дал во время президентской кампании 2024 года.

Еще одна новация Трампа, напрямую касающаяся американской армии – Пентагон планирует вернуть в строй около 8000 военнослужащих, уволенных при Байдене за отказ от вакцинации против COVID-19.

Это касается как тех, кто был принудительно отстранен, так и тех, кто ушел добровольно, чтобы избежать обязательной прививки.

Указ о восстановлении уволенных военных в их прежних званиях Трамп подписал еще 27 января, после чего министерство обороны отменило мандат на вакцинацию, а теперь предоставит возможность вернуться на службу тем, кого затронули прошлые решения. Глава Пентагона Пит Хегсет уже поручил подготовить дальнейшие инструкции по процессу восстановления.

Как сообщает NBC News, Дональд Трамп также подписал указ о запрете вакцинации против COVID-19 в школах и колледжах, получающих финансирование от федерального правительства.

На сайте Белого дома решение обосновано тем, что обязательная вакцинация против COVID-19 угрожает образовательным возможностям.

Администрация Трампа уже приняла меры для прекращения требований к вакцинации против коронавируса на федеральном уровне, в том числе для заявителей на грин-карту.

Одним из самых ярых сторонников таких шагов является новый министр здравоохранения и социальных служб Роберт Ф. Кеннеди-младший, известный своими антивакцинаторскими взглядами. На этой неделе Кеннеди на должность утвердил Сенат

Судя по последним опросам, рядовые американцы положительно реагируют на блицкриг новой администрации. Трамп проводит гигантское число телевыступлений, пачками издает исполнительные указы, его встретили бурными овациями на прошедшем в минувшее воскресенье Superbowl (решающий матч Национальной футбольной лиги).

По только что проведенному опросу CBS News 53 процента взрослых американцев одобрительно относятся к действиям Дональда Трампа. 70 процентов говорят, что президент выполняет все, что он обещал во время избирательной кампании.

Прежде всего, это относится к начавшейся депортации мигрантов, сокрушению вашингтонской бюрократии и лишению трансгендеров доступа в женский спорт. С экономической частью обещаний Трампа дела обстоят значительно хуже.