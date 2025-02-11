У порохоботов паника: огромное количество украинцев не хотят жить в этой стране

Анатолий Лапин.  
11.02.2025 15:21
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Украина


Огромное количество украинцев считают, что эта страна не имеет права на существование, ненавидят коррупционеров и не хотят за них умирать на фронте.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил обслуживающий интересы экс-президента Петра Порошенко политтехнолог Алексей Голобуцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Огромное количество украинцев считают, что эта страна не имеет права на существование, ненавидят коррупционеров...

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«Ты веришь, что мы своими разговорами что-то решаем? Я не верю уже давно. Это у меня уже по инерции происходит. Мы ничего не достигаем. Работаем ли мы на ИПСО врага? В определенной степени – да, мы работаем на ИПСО врага, потому что у огромного количества людей складывается впечатление, что эта страна вообще не имеет права на существование. Зачем ей существовать?

Огромное количество людей мне рассказывают каждый день, вживую даже, что они не хотят жить в Северной Корее, что это концлагерь, что тут все воры: «Эти падлы воруют, что они от меня хотят, я в жизни больших денег не видел, они хотят, чтобы я сдыхал на фронте, а они будут дальше грабить и тому подобное», – заявил Голобуцкий.

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