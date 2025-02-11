Огромное количество украинцев считают, что эта страна не имеет права на существование, ненавидят коррупционеров и не хотят за них умирать на фронте.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил обслуживающий интересы экс-президента Петра Порошенко политтехнолог Алексей Голобуцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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